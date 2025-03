Chiusura temporanea dello svincolo di Avellino Ovest sulla A16: le alternative per gli automobilisti

Per consentire interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale, lo svincolo di Avellino Ovest sull’autostrada A16 Napoli-Canosa resterà chiuso al traffico dalle 21:00 di lunedì 24 marzo alle 6:00 di martedì 25 marzo.

Viabilità alternativa: le uscite consigliate

Durante il periodo di chiusura, gli automobilisti potranno usufruire dei seguenti svincoli alternativi:

• Ingresso in autostrada verso Napoli: utilizzare la stazione di Baiano.

• Uscita per chi proviene da Canosa o dall’A14 Bologna-Taranto: optare per Avellino Est.

Raccomandazioni per i conducenti

Si consiglia agli utenti di pianificare il viaggio in anticipo per evitare possibili disagi e tempi di percorrenza più lunghi. Per restare aggiornati sulla situazione del traffico in tempo reale, è possibile consultare il sito di Autostrade per l’Italia o utilizzare applicazioni di navigazione con aggiornamenti live sulla viabilità.