Taurano, lieto fine per la piccola Minny: salvata e adottata in poche ore

Taurano – Una storia a lieto fine che dimostra come la collaborazione, la sensibilità e l’amore per gli animali possano fare la differenza. Nella serata del 24 marzo 2026, alle ore 21:00, la Guardia Agroforestale Italiana, con il Dirigente Regionale Andrea Palmese e la collega Ferraro Domenica Antonietta, si è prontamente attivata per la ricerca di un cane di piccola taglia (pinscher) segnalato dal vicesindaco di Taurano, Saverio Graziano.

Le ricerche della prima serata, purtroppo, non hanno dato esito positivo. Tuttavia, determinati a non arrendersi, i volontari hanno deciso di riprendere le operazioni il giorno successivo, 25 marzo. In questa seconda fase, il Dirigente Palmese, insieme al collega Caracciolo Fiorello, si è rimesso in cammino verso Taurano, quando è giunta la notizia che il cane era stato messo in sicurezza.

Alle ore 9:30, il piccolo animale è stato finalmente individuato mentre vagava ancora per le strade del paese. Subito dopo, alle ore 10:00, è stato condotto presso un veterinario a Palma Campania per la verifica delle condizioni di salute e la lettura del microchip. L’esito ha evidenziato l’assenza del dispositivo identificativo, rendendo necessario un intervento immediato per garantirgli un futuro sicuro.

Senza perdere tempo, è partita una vera e propria gara di solidarietà per trovare una famiglia. Alle 11:00, grazie al contatto con il maestro di kickboxing Enzo Nappi, si è attivata una rete di conoscenze che, nel giro di appena dieci minuti, ha portato a una soluzione concreta: la signora Scafuro Elena, residente a Nola, ha deciso di accogliere la cagnolina.

La nuova proprietaria si è immediatamente presa cura dell’animale, portandolo dal proprio veterinario per le vaccinazioni e per l’inserimento del microchip, garantendo così tutela e sicurezza. Oggi, la piccola ha anche un nome: Minny.

Un ringraziamento speciale va a tutte le persone che hanno collaborato e contribuito a questo risultato. Ancora una volta, la Guardia Agroforestale Italiana dimostra di essere una presenza fondamentale sul territorio, non solo nella lotta contro gli illeciti ambientali, ma anche nella tutela degli animali e nella promozione di valori come il rispetto e la solidarietà.

Una storia che scalda il cuore e ricorda quanto sia importante agire insieme per il bene comune.