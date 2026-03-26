Atripalda, cade dal terzo piano della clinica: 68enne in condizioni gravi

Momenti di forte apprensione questa mattina ad Atripalda, dove un uomo di 68 anni è precipitato dal terzo piano della Casa di Cura Santa Rita. L’episodio si è verificato intorno alle 8:30 e ha immediatamente fatto scattare l’allarme tra il personale sanitario e i presenti nella struttura.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di accertamento, si tratterebbe con ogni probabilità di una caduta accidentale. Sulla dinamica dell’accaduto stanno comunque indagando i carabinieri della stazione locale, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi e chiarire ogni aspetto della vicenda.

L’uomo, residente a San Michele di Serino, è stato soccorso e trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino, dove è arrivato in codice rosso. Le sue condizioni sono apparse fin da subito molto gravi.

Al momento non sono stati diffusi aggiornamenti ufficiali sul quadro clinico del 68enne, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto all’interno della struttura sanitaria.