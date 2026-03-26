Cimitile, al via un nuovo murales nel Rione IACP: arte e riqualificazione per la comunità

A Cimitile qualcosa di speciale sta prendendo forma. Sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione di un murales nel Rione IACP, un progetto di arte pubblica che punta a valorizzare il territorio e a restituire nuova bellezza agli spazi urbani.

L’iniziativa, promossa nell’ambito delle attività culturali locali, nasce con l’obiettivo di dare voce alla creatività e trasformare un’area della città in un luogo di ispirazione e identità condivisa. Il murales rappresenterà non solo un intervento estetico, ma anche un segno concreto di rigenerazione urbana e partecipazione.

Al momento, però, resta ancora un elemento di curiosità: non è stato infatti svelato a chi sarà dedicata l’opera. Un dettaglio che l’amministrazione ha scelto di mantenere riservato, alimentando l’attesa tra i cittadini.

Nei prossimi giorni saranno resi noti ulteriori particolari sul progetto e sul significato del murales, che si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione culturale e sociale del territorio.

Cimitile si prepara così ad accogliere un nuovo simbolo urbano, capace di raccontare storie, emozioni e appartenenza.