“Sud: storie di sport e cultura” – A Torre del Greco un confronto tra eccellenze sportive e culturali

TORRE DEL GRECO – Un ponte tra sport, cultura e impegno sociale: è quanto ha rappresentato il dibattito “Sud: storie di sport e cultura”, ospitato nella storica cornice di Palazzo Baronale, nell’ambito della 20ª edizione del Torneo di minibasket “Città di Torre del Greco”.

Un incontro di alto profilo che ha visto protagonisti esponenti di spicco del panorama sportivo e culturale italiano. Tra questi, l’attore Francesco Di Leva, vincitore del David di Donatello 2023, che ha condiviso la propria esperienza personale e artistica, sottolineando il valore educativo dello sport e della cultura nei territori del Mezzogiorno. Il suo intervento ha emozionato e ispirato i tanti giovani presenti, dimostrando come talento, passione e determinazione possano offrire un’alternativa concreta a contesti complessi.

Accanto a lui, sono intervenuti Antonio Caliendo, presidente della FIP Campania; Andrea Capobianco, commissario tecnico della nazionale italiana femminile di basket; Marco Ramondino, capo allenatore della Givova Scafati (Serie A), e Rosa Cupido, giocatrice della Serie A1 con Battipaglia. Le loro testimonianze hanno offerto una panoramica autentica e motivante sulle sfide e le opportunità per gli atleti del Sud.

Il dibattito ha evidenziato l’importanza dello sport come strumento di coesione sociale e crescita personale, ma anche la necessità di investire maggiormente in strutture, formazione e politiche inclusive per i giovani del Meridione.

L’iniziativa, fortemente voluta dagli organizzatori del Torneo, conferma ancora una volta il ruolo centrale di Torre del Greco nella promozione dei valori sportivi e culturali, offrendo una vetrina d’eccellenza per le nuove generazioni. Un’occasione per raccontare un Sud che non si arrende, ma che anzi rilancia, puntando su talento, cultura e condivisione.