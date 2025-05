Casal di Principe si prepara a celebrare San Nicola di Bari: un mese di fede, tradizione e spettacolo

CASAL DI PRINCIPE – Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più sentiti della comunità casalese: i festeggiamenti in onore di San Nicola di Bari, patrono della parrocchia omonima. Un evento che unisce spiritualità, tradizione popolare e momenti di festa, in un calendario ricco di appuntamenti che animeranno la città tra maggio e giugno 2025.

Il Comitato Festeggiamenti della Parrocchia San Nicola ha elaborato un programma articolato, capace di coniugare la solennità dei riti religiosi con la vivacità di spettacoli musicali e iniziative popolari, trasformando il centro cittadino in un crocevia di fede e partecipazione.

Le processioni: cuore spirituale della festa

Il momento più atteso dai fedeli sarà rappresentato dalle due solenni processioni che attraverseranno gran parte del territorio comunale.

La prima si svolgerà sabato 17 maggio, con partenza alle ore 15:30 da Piazza San Nicola, toccando numerose arterie cittadine tra cui via Galilei, via Fermi, via Maddalena, via De Amicis, corso Garibaldi, via Baracca, via De Gasperi, via Einaudi e via Don Schiavone.

La seconda, in programma per domenica 18 maggio, seguirà un itinerario diverso, comprendendo via Cellini, via Da Vinci, via Michelangelo, via Cavour con tutte le sue traverse, via Modugno, via De Curtis, via Prisco e altri snodi importanti della città.

Due giornate intense e cariche di spiritualità, che rinnovano ogni anno il legame profondo tra la popolazione e il proprio Santo protettore.

Spettacolo e musica in Piazza San Nicola

Il secondo weekend della festa, sabato 7 e domenica 8 giugno, sarà dedicato al divertimento e all’intrattenimento. Piazza San Nicola si trasformerà in un grande teatro all’aperto con due serate musicali che promettono emozioni e coinvolgimento.

Sabato 7 giugno, a partire dalle 21:00, saliranno sul palco:

• Anthony

• E Figlie ‘Ntròcchia

• Tilde Mentes

Domenica 8 giugno, sempre alle 21:00, sarà la volta di:

• Leo Ferrucci

• Antonella Mauri

• Pino Franzese

• Giusy Landy

Un doppio appuntamento che esalterà la musica partenopea e il folklore, offrendo al pubblico momenti di spensieratezza e coinvolgimento.

Stand gastronomici: i sapori della tradizione

Ad arricchire l’offerta, durante entrambe le serate, saranno presenti stand gastronomici con piatti tipici e specialità locali, in un percorso di gusto che celebra le eccellenze del territorio. Un’occasione per ritrovarsi, condividere e rafforzare l’identità culturale e culinaria della comunità.

Una festa che unisce fede e identità collettiva

I festeggiamenti in onore di San Nicola di Bari rappresentano molto più di un evento religioso: sono una vera e propria espressione del sentimento popolare, che ogni anno coinvolge l’intera cittadinanza in un clima di gioia, devozione e senso di appartenenza.

Casal di Principe si prepara così ad accogliere fedeli, visitatori e curiosi, per vivere insieme un mese di emozioni autentiche, tra spiritualità e festa. Un appuntamento imperdibile, dove la tradizione incontra la partecipazione viva e sincera di un’intera comunità.