AVELLA. Serena Bortone inaugura il “Maggio dei Libri e della Cultura”

Sarà la giornalista e scrittrice Serena Bortone ad aprire il “Maggio dei Libri e della Cultura” del caffè letterario della Mondadori di piazza Marconi a Nola diretto dalla giornalista Autilia Napolitano.

La nota conduttrice presenterà il libro “A te vicino così dolce” domenica 4 maggio, alle ore 18.30, al Convivium Garden di Avella, nel cuore dell’anfiteatro romano.

Lunedì 5, invece, la Bortone sarà ospite del liceo Colombo di Marigliano presieduto dalla dirigente Nicoletta Albano.

Un mese ricco di eventi organizzati in sinergia con le scuole e le associazioni del territorio che tocchera’ anche i comuni di Cicciano, Cimitile, San Vitaliano e Scisciano.

In cartellone anche il magistrato Catello Maresca, la candidata al Premio Strega Wanda Marasco, Lorenzo Marone, Anna Malinconico, Marco Magnone e tanti altri.

Non solo eventi. Per tutto il mese di maggio il caffè letterario di piazza Marconi ospiterà gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per il consueto appuntamento con la “colazione tra gli scaffali” ed i ragazzo avranno la possibilità di osservare e conoscere come si lavora e ci orienta in una libreria nella scelta dei testi e di approcciarsi ai temi di attualità ispirati dai testi.

“Promuoviamo bellezza ma soprattutto stimoliamo nei giovani il piacere della lettura rafforzando il legame con il territorio – spiega la direttrice Autilia Napolitano – Ringrazio come sempre le scuole e le associazioni che ci affiancano, consapevole della grande passione che ci unisce e naturalmente gli scrittori. È la rete la chiave della crescita personale e professionale di ciascuno di noi e la strada tracciata è quella su cui continueremo a lavorare insieme”.