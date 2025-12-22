Sperone celebra la “Festa Sociale dell’Anziano”

Il Comune di Sperone, in provincia di Avellino, organizza la tradizionale “Festa Sociale dell’Anziano”, un appuntamento molto sentito dalla comunità, dedicato alla valorizzazione e alla condivisione con le persone anziane del territorio.

L’evento si terrà martedì 23 dicembre 2025, con inizio alle ore 18:30, presso la palestra della Scuola Elementare in Via S. Elia. Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale invitano tutta la cittadinanza a partecipare a una serata all’insegna della convivialità, della musica e dello spirito natalizio.

Il programma prevede il ritrovo degli invitati alle ore 18:30, seguito alle ore 19:00 dall’inizio dello spettacolo musicale con il gruppo artistico “Café Chantant”. Alle ore 19:25 è previsto il saluto augurale del Sindaco e delle autorità presenti, mentre alle ore 20:00 lo spettacolo proseguirà con ulteriori momenti di intrattenimento. La serata si concluderà alle ore 20:30 con un brindisi augurale. Durante lo spettacolo sarà inoltre allestito un buffet per tutti i partecipanti.

La Festa Sociale dell’Anziano rappresenta un’importante occasione di incontro e di riconoscimento per chi ha contribuito, con esperienza e valori, alla crescita della comunità speronese.

La cittadinanza è invitata a partecipare.