Raccontare Napoli in movimento: il concorso di scrittura ANM “emozioni in viaggio”

ANM- Azienda Napoletana Mobilità invita i cittadini a trasformare le loro avventure quotidiane sui mezzi in racconti di vita e riflessioni. È tornata ufficialmente la seconda edizione del contest di scrittura creativo “Emozioni in Viaggio”, promosso da ANM insieme alla Fondazione Campania dei Festival in occasione della IVª edizione del Campania Libri Festival di Napoli.

Gli elaborati devono arrivare entro il 9 gennaio 2026 all’indirizzo [email protected] e potranno partecipare tutti i maggiorenni con storie originali ambientate a bordo dei mezzi ANM (autobus, metro, funicolari) o nelle stazioni.

Le regole? Un solo testo per partecipante, massimo 15.000 battute, niente autori multipli.

La giuria selezionerà un primo, secondo e terzo classificato, e tutti i racconti migliori verranno raccolti in una raccolta digitale scaricabile tramite QR Code. I premi saranno dei buoni spendibili in libreria.

La mobilità napoletana resta una sfida quotidiana, con pendolari che lamentano poche corse e ritardi cronici, ma l’obiettivo di questo concorso punta all’aspetto umano, l’inclusività, a quei momenti casuali che cambiano la giornata.