Sant’Anastasia: al via il bando “Home Care Premium 2025-2028” per l’accreditamento di professionisti socio-sanitari

SANT’ANASTASIA – L’Ambito Territoriale N25, con il Comune di Sant’Anastasia capofila, ha ufficialmente avviato le procedure per la selezione e l’accreditamento di professionisti qualificati nell’ambito del programma INPS “Home Care Premium 2025-2028”. Un’iniziativa fondamentale per rafforzare la rete dei servizi alla persona, rivolta in particolare a soggetti fragili e persone con disabilità.

Il bando pubblico mira a coinvolgere operatori sanitari e socio-educativi specializzati nell’erogazione di prestazioni ambulatoriali e domiciliari, capaci di migliorare concretamente la qualità della vita degli utenti attraverso interventi mirati e personalizzati.

Ecco gli ambiti di intervento previsti dal programma:

• Terapia occupazionale domiciliare, per favorire l’autonomia personale nelle attività quotidiane;

• Neuropsicomotricità dell’età evolutiva, con supporto a bambini in età di sviluppo;

• Psicologia e psicoterapia, per il sostegno emotivo e psicologico degli assistiti;

• Fisioterapia, per il recupero e il mantenimento della funzionalità motoria;

• Logopedia, utile nella riabilitazione di disturbi del linguaggio;

• Biologia nutrizionale, con interventi educativi e piani alimentari personalizzati;

• Educazione professionale sociosanitaria e socio-pedagogica, finalizzata al potenziamento delle capacità relazionali ed emotive di persone con disabilità;

• Infermieristica, con prestazioni sanitarie a domicilio o in sede.

Il progetto “Home Care Premium”, promosso dall’INPS, rappresenta un importante strumento di welfare integrato, volto a garantire assistenza qualificata e vicina ai reali bisogni delle famiglie. Il Comune di Sant’Anastasia e l’Ambito N25 confermano così il proprio impegno nel costruire una rete di servizi efficiente, inclusiva e professionale.

I professionisti interessati all’accreditamento possono consultare il bando completo e presentare domanda seguendo le modalità indicate dagli uffici comunali o attraverso i canali ufficiali dell’Ambito Territoriale N25.

Un’opportunità concreta per chi opera nel settore socio-sanitario e desidera contribuire al benessere della comunità con competenza, umanità e dedizione.