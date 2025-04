Airola si prepara alla seconda edizione della ROTARUN: sport, solidarietà e salute al centro dell’evento

AIROLA – Tutto pronto per la seconda edizione della ROTARUN, la manifestazione podistica che unisce sport, benessere e solidarietà. L’appuntamento è fissato per venerdì 26 aprile alle ore 17:00 su Corso Montella, ad Airola, per una corsa che promette di coinvolgere atleti, famiglie e cittadini di tutte le età.

Organizzata dal Rotary Club di Sant’Agata dei Goti con la collaborazione del Rotary Club Valle Telesina, dell’associazione Gli Amici del Venerdì, della Pro Loco e di altri club del territorio, la ROTARUN gode del sostegno della Rotary Foundation, del supporto tecnico della Podistica Valle Caudina e del patrocinio dei Comuni di Airola, Bucciano e Moiano.

La gara competitiva prevede un percorso di 9,9 chilometri, pensato per gli appassionati della corsa, ma l’evento apre le sue porte anche a chi vuole semplicemente camminare in compagnia e per una buona causa, grazie alla passeggiata ludico-motoria aperta a tutti.

Il vero cuore dell’iniziativa, però, è la solidarietà: l’intero ricavato sarà devoluto al reparto di Pediatria dell’Ospedale San Pio di Benevento, con l’obiettivo di contribuire concretamente al miglioramento delle cure e dei servizi dedicati ai più piccoli.

“Correre per la salute” è il motto che accompagna questa seconda edizione, diventata ormai un appuntamento atteso da tutta la Valle Caudina. Un’occasione per vivere lo sport all’aperto, condividere valori positivi e fare del bene insieme, nel segno della magia del Rotary e del suo spirito di servizio: servire con gioia.

Tutti sono invitati a partecipare: per mettersi alla prova, per camminare con amici e familiari, ma soprattutto per contribuire a un’iniziativa che fa bene al corpo e al cuore.