Pompei celebra l’80º anniversario della Liberazione: musica, memoria e impegno civile

Pompei – Un 25 aprile carico di emozione e significato quello che si appresta a vivere la città di Pompei, in occasione dell’80º anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Un momento solenne e partecipato, che unirà istituzioni, scuole e cittadinanza in un’unica voce di memoria e gratitudine.

Le celebrazioni prenderanno il via alle ore 10.30 presso la Casa comunale, dove l’orchestra e il coro dell’Istituto Comprensivo “Amedeo Maiuri” daranno vita a un concerto commemorativo. Un’iniziativa che coinvolge i più giovani in un percorso di consapevolezza storica, rendendoli protagonisti della trasmissione dei valori fondanti della Repubblica.

Alle ore 11.30, la comunità si ritroverà in piazza Bartolo Longo, davanti al Monumento ai Caduti, per la tradizionale deposizione della corona d’alloro. Un gesto semplice ma carico di simbolismo, per onorare il sacrificio di chi ha lottato per la libertà e la democrazia.

A seguire, alle ore 11.45, sono previsti i saluti istituzionali del sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, e del Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza, dottor Giovanni Galano. Un’occasione per riaffermare l’importanza dell’impegno delle istituzioni nella tutela dei diritti e nella promozione di una memoria attiva e condivisa.

«La cittadinanza è invitata a partecipare» si legge nell’invito ufficiale del Comune, «perché solo insieme possiamo custodire il valore della libertà conquistata e trasmetterla alle future generazioni.»

In un luogo che è patrimonio dell’umanità, la storia continua a vivere anche attraverso questi momenti di riflessione collettiva, dove il passato si intreccia al presente per costruire un domani più giusto e consapevole.