San Gennaro Vesuviano: Controlli dei carabinieri nei locali notturni

Continuano i controlli dei carabinieri del comando provinciale di Napoli nei locali notturni.
E’ stata la volta di San Gennaro Vesuviano dove i militari della locale stazione hanno controllato un noto locale per eventi a piazza Margherita.
Durante l’ispezione – effettuata con i Nucleo ispettorato del lavoro dei Carabinieri di Napoli e con il personale dell’Asl Napoli 3 Sud – sono stati trovati diversi alimenti privi di tracciabilità.
Si stanno approfondendo, inoltre, alcune difformità edilizie dello stabile.