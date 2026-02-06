NAPOLI protagonista dell’ultima puntata de “La Città Ideale”: sabato 7 febbraio in prima serata su Rai3

Come vivremo domani? È questa la sfida lanciata da “La Città Ideale”, il nuovo programma di Rai Cultura condotto da Massimiliano Ossini.

Dagli studi Dear – Fabrizio Frizzi, Massimiliano Ossini, con ospiti Maria Grazia Cucinotta, Lello Arena, Massimiliano Fuksas, Danilo Rea, Massimiliano Gallo, Daniela Ferolla, apre un confronto per osservare, commentare e analizzare gli elementi fondamentali che possono definire una città ideale.

Sabato 7 febbraio, in prima serata su Rai3, l’ultima puntata de “La Città Ideale” è dedicata a Napoli, città complessa e stratificata, dove storia, arte e vita quotidiana convivono in modo unico. Raccontiamo come il patrimonio culturale può diventare una risorsa concreta per il presente e il futuro.

Dall’archeologia diffusa dei Campi Flegrei, Napoli emerge come un territorio in cui il passato continua a parlare con la città contemporanea. Il racconto prosegue nella metropolitana artistica, prima in Italia, dove architettura, arte e funzionalità hanno trasformato il trasporto pubblico in un’esperienza culturale internazionale.

La puntata dà voce a protagonisti della cultura e dello spettacolo che hanno scelto Napoli come luogo di progetto e di impegno: dall’arte di Jago nel Rione Sanità, esempio di rigenerazione culturale e sociale, a San Giovanni a Teduccio, dove teatro, cinema e partecipazione civile diventano strumenti di rigenerazione cittadina.

Un momento centrale della puntata è dedicato a Massimo Troisi attraverso i ricordi e le testimonianze di Lello Arena e Maria Grazia Cucinotta, per raccontare una comicità capace di restituire Napoli al pubblico con ironia, umanità e profondità. La narrazione è accompagnata dalle improvvisazioni jazz di Danilo Rea che attraversano la puntata raccontando Napoli anche attraverso il pianoforte.

Tra musica, cucina e storie di comunità, “La Città Ideale” racconta Napoli come una città in continuo movimento, dove la bellezza non è solo eredità del passato, ma un processo vivo e attuale.

“La Città Ideale” è un programma di Massimiliano Ossini, Paola Miletich, Cristiano Strambi e Vladimiro Polchi. Scenografia Flaminia Suri. Direttore della fotografia Ettore Tucci. Produttori esecutivi Arianna Ciulla e Marina Mancusi. Capoprogetto Luisa Pistacchio. La regia è di Fabrizio Guttuso Alaimo.