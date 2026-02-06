Nuovi corsi di propedeutica musicale per bambini a Quadrelle

L’Musikarma ETS amplia la propria offerta formativa e apre le iscrizioni ai nuovi corsi di propedeutica musicale, rivolti ai bambini a partire dai 5 anni.

Il percorso è pensato per accompagnare i più piccoli alla scoperta della musica in modo naturale e coinvolgente, attraverso gioco, movimento, ritmo e ascolto, seguendo la metodologia Orff, che favorisce lo sviluppo della creatività, della coordinazione e dell’orecchio musicale.

Accanto ai nuovi corsi di propedeutica, l’associazione prosegue con le attività già avviate di canto corale e di strumento musicale, rivolte sia a bambini che ad adulti, con l’obiettivo di rendere la musica un’esperienza accessibile, inclusiva e formativa per tutte le età.

Un’opportunità preziosa per vivere la musica non solo come disciplina, ma come linguaggio espressivo e momento di condivisione, capace di stimolare sensibilità, ascolto e crescita personale.

Informazioni e contatti

Per maggiori dettagli è possibile visitare il sito www.musikarmaets.it o la pagina Instagram @musikarmaets.

La prenotazione della lezione gratuita avviene esclusivamente tramite WhatsApp al numero 333 992 9284.

La sede dell’associazione è in via Maria Scarano 35, Quadrelle (AV).