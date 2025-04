Regionali 2025, “In corsa con Trump per il papato”: De Luca ironizza ma non molla le Regionali

Campania – Vincenzo De Luca non sembra intenzionato a uscire di scena, nonostante la recente sentenza della Corte costituzionale che ha messo fine alla possibilità di un terzo mandato consecutivo alla guida della Regione Campania. Il governatore, infatti, non esclude una sua candidatura alle prossime regionali come capolista di una lista civica presente in tutte le province campane.

Interpellato dai giornalisti a margine della presentazione del Ravello Festival, De Luca ha risposto con la consueta ironia: “Perché solo capolista? Intanto sono in concorrenza con Trump per il papato”. Battuta che ha strappato un sorriso, ma che non ha oscurato il messaggio politico sottostante.

Più seriamente, il presidente uscente ha chiarito: “Stiamo verificando se è possibile candidarsi come capolista. Attendiamo le motivazioni della sentenza dell’altissima Corte”. Un riferimento diretto alla decisione della Consulta, che ha sancito il limite dei due mandati consecutivi per i presidenti di Regione.

Nel frattempo, De Luca ha ribadito che l’attuale governo regionale porterà a termine il proprio programma fino alla fine della legislatura. Alla domanda se stia pensando a un suo successore da proporre come candidato presidente, ha risposto sorridendo: “De Luca…”.

La battuta, ancora una volta, lascia spazio a molteplici interpretazioni: che si tratti di un auspicio dinastico o dell’ennesimo segnale di una campagna elettorale già in fermento, è chiaro che il governatore non intende abbandonare il campo politico.