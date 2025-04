Torre del Greco, riaperta la tensostruttura La Salle: «Restituita alla città e allo sport»

Torre del Greco – Dopo un lungo periodo di lavori e attesa, la tensostruttura “La Salle” è stata finalmente riconsegnata alla cittadinanza. L’annuncio è arrivato direttamente dal sindaco Luigi Mennella, che ha condiviso la notizia sui suoi canali social sottolineando l’importanza dell’intervento per il tessuto sportivo locale.

«Restituiamo ai cittadini – e in particolare alle nostre società sportive – una struttura riqualificata, più moderna e sicura», ha dichiarato il primo cittadino. Gli interventi effettuati hanno riguardato il miglioramento delle condizioni strutturali e impiantistiche, con l’obiettivo di rendere l’impianto pienamente funzionale e adatto a ospitare attività agonistiche e amatoriali.

La tensostruttura, da sempre punto di riferimento per numerose associazioni sportive del territorio, potrà ora tornare a essere un centro vitale per l’attività fisica e l’aggregazione giovanile. «È un altro passo avanti – ha aggiunto Mennella – verso una città che valorizza lo sport come elemento centrale di crescita e inclusione».

A testimonianza della nuova vitalità dell’impianto, il primo evento ospitato sarà la ventesima edizione del torneo nazionale di minibasket, in programma dal 1° al 4 maggio. L’iniziativa vedrà la partecipazione di squadre provenienti da tutta Italia e rappresenterà un’importante occasione di confronto e festa per tanti giovani atleti.