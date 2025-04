Sant’Anastasia, al via l’installazione della nuova segnaletica verticale: l’annuncio del sindaco Carmine Esposito

Sant’Anastasia – Sono in corso i lavori per l’installazione della nuova segnaletica verticale su tutto il territorio comunale. A darne notizia è il sindaco Carmine Esposito, attraverso una dichiarazione pubblicata sul proprio profilo Facebook.

“Finalmente stiamo installando una nuova segnaletica verticale in tutto il paese, un’attenzione che mancava da anni. Grazie a chi sta lavorando, alla Polizia Locale e all’assessore Alfonso Di Fraia. È solo uno step del piano di riqualificazione per il centro e le periferie che stiamo mettendo in atto”, ha scritto il primo cittadino.

L’intervento rientra in un più ampio piano di riqualificazione urbana che interesserà progressivamente sia il centro cittadino che le aree periferiche. L’obiettivo dell’amministrazione è migliorare la sicurezza stradale, il decoro urbano e la qualità della vita attraverso una serie di azioni mirate, tra cui anche la manutenzione delle strade, la cura degli spazi pubblici e l’arredo urbano.

Il sindaco ha voluto ringraziare pubblicamente la squadra al lavoro, la Polizia Locale per il supporto operativo e l’assessore ai Lavori Pubblici Alfonso Di Fraia, impegnato nel coordinamento degli interventi