Referendum cittadinanza- Il fronte del SI riunito ad Avellino. VIDEO

Si è riunito ad Avellino, presso il Circolo Avionica di Via Colombo, il fronte del “SI” alla campagna referendaria che l’8 e 9 giugno 2025 interrogherà gli italiani. Tra i cinque quesiti proposti, in particolare, è emerso quello relativo alla modifica della legge n. 91/1992, che propone di dimezzare da 10 a 5 anni i tempi di residenza legale in Italia per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana. Intervenuti ad Avellino Maurizio Acerbo, Segretario nazionale di Rifondazione Comunista, Filippo Blengino, Segretario Nazionale di Radicali Italiani, e Matteo Hallissey, Presidente nazionale di +Europa e di Radicali Italiani. “Si tratta di riconoscere diritti a persone che sono italiane”, hanno chiosato Hallissey e Blengino di fronte alle telecamere.