Forino (Av): Grande Sinergia tra l’ Amministrazione Comunale ed il Comando della Polizia Municipale per il miglioramento della sicurezza al cittadino

In questi giorni ci siamo intrattenuti con il Comandante della Polizia Municipale Capitano Dott. Lanzetta Michele su un bilancio complessivo degli ultimi mesi di attività cittadina. Il Comandante molto disponibile al confronto , ci ha posto in evidenza diversi importanti punti. Il primo riguardo la preziosa sinergia tra il Comando della Polizia Municipale con l’ Amministrazione Comunale con il Primo Cittadino Antonio Olivieri quanto con l’ Assessore delegato alla Sicurezza Walter Apuzza verso i quali ha mostrato apprezzamento soprattutto riguardo l’ installazione del sistema di videosorveglianza cittadina nei punti strategici del territorio e del Comune il quale garantirà un miglior controllo del territorio. Alla stessa maniera anche per le nuove dotazioni di vestiario compreso l’ armamento individuale di cui la Polizia Municipale e’ stata fornita. Parole di apprezzamento sono state riservate anche verso il personale alle proprie dipendenze quali il Luogotenente Volino , il Maresciallo Galetta nonché l’ Agente Lallo sempre disponibili ed instancabili nel loro dovere. Lo stesso Lanzetta ha avuto parole di compiacimento anche verso la locale Stazione dei Carabinieri con la quale è in atto un’ ottima collaborazione su vari fronti , anche su quello inerente i reati predatori che ultimamente stanno creando grande disagio alla popolazione. Infine il Comandante si è soffermato sulla sentita questione viabilità ed ha garantito che si sta lavorando, in concerto con l’ Amministrazione Comunale ,al cosiddetto P.U.T., Piano Urbanistico del Traffico al fine di apportare migliorie alla viabilita’ ed al piano parcheggi argomento molto sentito e discusso nel corso di questi mesi in paese. Daniele Biondi