“Weekend di Grandi Sfide per il Calcio Dilettantistico Mandamentale: Derby e Partite Cruciali dalla Promozione alla Terza Categoria”.

Un fine settimana ricco di emozioni per il calcio dilettantistico mandamentale, con sfide cruciali in diversi campionati che coinvolgeranno le squadre del territorio. Dalla Promozione alla Terza Categoria, le squadre locali sono pronte a scendere in campo per dare il massimo e regalare spettacolo ai propri tifosi. Ecco le principali partite che animeranno il fine settimana calcistico:

Promozione Girone C

Nella 27ª giornata, il Baiano, attualmente nono in classifica, ospiterà il San Vitaliano, fanalino di coda del torneo. La partita, che si disputerà domenica 23 marzo alle ore 15:00 allo Stadio Bellofatto di Baiano, rappresenta un’occasione importante per il Baiano di consolidare la sua posizione in classifica e continuare a lottare per obiettivi di metà classifica.

Prima Categoria Girone D

Per la ventiquattresima giornata, il Carotenuto, attualmente in ultima posizione, ospiterà il Cervus 22, al sesto posto in classifica. Il match si giocherà sabato 21 marzo alle ore 15:00 presso lo stadio Bellofatto di Baiano e sarà una partita fondamentale per il Carotenuto, che cercherà di trovare punti vitali per risalire la classifica.

Domenica 23 marzo, invece, il campionato di Prima Categoria riserverà un altro match interessante, con la sfida tra Amorosi, nona in classifica, e l’ASD Mugnano del Cardinale, settima forza del torneo. L’incontro avrà inizio alle ore 14:30 e si terrà presso il campo sportivo San Giacomo in contrada Viscardi, via Forni, a Puglianello (BN). Entrambe le squadre sono determinate a lottare per migliorare la loro posizione in classifica.

Seconda Categoria Girone C

Per la 23ª giornata, il derby più atteso è quello tra FC Avella e Atletico Sirignano. Gli avellani, attualmente terzi, ospiteranno i sirignanesi, settimi, in un match che si preannuncia molto combattuto e pieno di emozioni. L’incontro si disputerà sabato 22 marzo alle ore 15:00 allo stadio Fusaro di Avella. Un derby che, come sempre, metterà in campo la determinazione e la voglia di vincere di entrambe le squadre.

Nel frattempo, l’altra squadra mandamentale, l’Atletico Baiano, attualmente in penultima posizione, osserverà un turno di riposo in questa giornata.

Terza Categoria Girone A

Nel Girone A di Terza Categoria, il calcio dilettantistico irpino non conosce sosta. Domenica mattina, alle ore 11:00, andrà in scena la sfida tra Mandamento Avella e Atripalda. Nel pomeriggio, alle 15:00, il Real Mugnano del Cardinale sfiderà lo Sperone Calcio in un derby che promette di regalare spettacolo e grande agonismo.(F.Piccolo)