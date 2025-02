Quadrelle – Successo per il”Progetto continuità” degli alunni dell’ IC Manzoni

La mattinata odierna ha portato grande entusiasmo tra gli alunni del plesso “P.Pio” di Quadrelle, dell’IC “A.Manzoni”.

Gli studenti hanno accolto con gioia i bambini delle scuole dell’infanzia per il “progetto continuità”, un’iniziativa che supporta i piccoli nel loro percorso educativo, aiutandoli ad affrontare con serenità i cambiamenti che comporta il passaggio da un ordine scolastico all’altro.

La giornata è stata ricca di attività divertenti, creative e interattive, come giochi, racconti, laboratori, attività manipolative, e tante opportunità per fare nuove amicizie, il tutto in un clima di allegria e passione.

Tutti i discenti si sono mostrati entusiasti e partecipativi. (L.C.)