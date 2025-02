Legambiente Avellino: al via “L’Ape fa cose”, il concorso per bambini per sensibilizzare sull’importanza dell’acqua

Torna il concorso di Legambiente Avellino dedicato ai bambini fino a 11 anni. Termine ultimo per l’invio dei disegni e delle opere artistiche 5 maggio

Al via la V edizione del concorso “Ape fa cose” di Legambiente Avellino – l’Alveare dedicato alle bambine e ai bambini della provincia. Quest’anno il tema scelto dall’associazione è “L’acqua è vita”, per sensibilizzare i più piccoli e le loro famiglie sull’importanza di questa risorsa.

L’acqua è essenziale per tutti gli esseri viventi: è indispensabile per la sopravvivenza umana, per la crescita delle piante e per il mantenimento degli ecosistemi. Non solo disseta e nutre, ma è fondamentale anche per l’agricoltura, l’industria e la produzione di energia.

I cambiamenti climatici, l’inquinamento e la cattiva gestione delle risorse mettono sempre più a rischio questa risorsa, per questo è importante imparare a fare la propria parte fin da piccoli. Chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti o le mani, evitare sprechi inutili, raccogliere l’acqua piovana per innaffiare le piante, usare elettrodomestici a basso consumo, avviare lavatrici e lavastoviglie a pieno carico, non gettare rifiuti e sostanze inquinanti negli scarichi, sono alcune delle buone pratiche domestiche che bambini e famiglie possono apprendere.

I piccoli partecipanti saranno chiamati a esprimere la loro creatività attraverso un disegno o un’opera artistica sul tema dell’acqua. L’unica regola fondamentale è la presenza di almeno un’ape nell’opera, simbolo dell’equilibrio degli ecosistemi e del circolo Legambiente Avellino.

Potranno partecipare tutte le bambine e i bambini fino a 11 anni residenti nella provincia di Avellino. Le opere potranno essere inviate fino al 5 maggio (tutti i dettagli e la scheda di partecipazione sono nel regolamento sottostante). La premiazione si terrà il 20 maggio in occasione della Giornata Mondiale delle Api, una data particolarmente significativa per il circolo Legambiente Avellino che quel giorno celebra anche il suo quarto anno di attività.

Invitiamo scuole, famiglie bambine e bambini a partecipare numerosi a questa iniziativa e contribuire con il loro talento e la loro sensibilità alla costruzione di un futuro più sostenibile.

Per maggiori informazioni sul concorso e sulle modalità di partecipazione, è possibile contattare Legambiente Avellino L’Alveare sulle pagine social ufficiali.

Regolamento e scheda di partecipazione

Legambiente Avellino Facebook

Legambiente Avellino Instagram