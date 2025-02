Successo per il Trofeo Gimar alla NitroPlaza Off Road di Marigliano

Grande successo per il Trofeo Gimar, che si è svolto il 25 e 26 gennaio 2025 presso la NitroPlaza Off Road di Marigliano, nella Città Metropolitana di Napoli. L’evento, organizzato da Antonio Esposito e Paolo Polimeni, ha visto la partecipazione di ben 120 piloti suddivisi nelle categorie A, B e C, sotto la direzione di gara e la gestione dei tempi affidata a Vincenzo Vincitorio di Cassino.

Una location d’eccellenza per il modellismo off-road

La NitroPlaza Off Road, affiliata all’Auto Model Sport Club Italiano (AMSCI), si conferma una delle strutture più efficienti per le competizioni di automodelli radiocomandati in Italia. Il miniautodromo vanta una pista di 420 metri, inserita in un’area di 2.000 mq, con servizi di alto livello tra cui parcheggio, box, bar e punto ristoro, su una superficie totale di 6.000 mq. L’accesso alla struttura avviene dal territorio di Mariglianella, nell’area dell’Agro Nolano-Pomiglianese.

L’organizzazione e i protagonisti

L’associazione sportiva dilettantistica è guidata dal Presidente Luigi Capasso, con Antonio Esposito nel ruolo di Vicepresidente e amministratore della pagina Facebook ufficiale. Il Segretario e capotecnico è Carmine Fornaro, mentre la scuderia NitroPlaza Off Road annovera tra i suoi piloti Carmine Fornaro (Categoria Pro, Brusciano), Nando Bassone (F2, Afragola), Francesco Cerciello (F2, Brusciano), Antonio Di Lauro (F2, Camposano), Domenico Luongo (F2, Afragola) e Angelo Fierro (F3, Castello di Cisterna).

Un Trofeo avvincente

Le competizioni sono iniziate il 25 gennaio con le batterie di qualificazione, per poi culminare il giorno successivo con le ultime batterie e le finali. L’evento è stato documentato dal sociologo e giornalista Antonio Castaldo, con immagini e video diffusi online da Giuseppe Pio Di Falco per IESUS – Istituto Europeo di Scienze Umane e Sociali e l’Associazione Umanitas Viva di Napoli.

Un nome di spicco della competizione è stato Davide Ongaro, tre volte Campione del Mondo, giunto da Sacile (PN) e assistito dal padre meccanico Mauro Ongaro. Prima della sua gara, Ongaro è stato intervistato da Antonio Castaldo, esprimendo un sentito richiamo ai valori della Giornata della Memoria, in occasione dell’80° anniversario della liberazione di Auschwitz.

I risultati delle finali

Tra i protagonisti della competizione spicca Giuseppe Tescione, 24enne di Caserta, che ha iniziato a gareggiare a 12 anni e ora pilota per la XRAY di Caserta. Campione Regionale Pro 2023 e secondo classificato all’Europeo B in Emilia Romagna, Tescione ha ottenuto il miglior tempo nelle batterie del Trofeo Gimar, superando lo stesso Ongaro. Tuttavia, nella Finale A, è stato proprio Davide Ongaro a trionfare, seguito da Giuseppe Tescione e Mattia Polito.

Dalla Spagna, hanno partecipato i talentuosi fratelli madrileni Daniel e Adrian Pariente. Daniel, 19 anni, ha condiviso sui social il suo rammarico per il mancato podio, sottolineando comunque i progressi fatti nel corso della competizione.

Nella Finale B, il gradino più alto del podio è stato conquistato da Agostino Prisco, seguito da Mirco Paolucci e Carmine Fornaro.

Un evento di alto livello per il modellismo RC

Il Trofeo Gimar ha confermato il ruolo di rilievo della NitroPlaza Off Road nel panorama del modellismo RC. Come sottolineato da Antonio Castaldo, la struttura si distingue per la sua organizzazione impeccabile e la capacità di attrarre eventi di livello regionale, nazionale e internazionale. La NitroPlaza Off Road si afferma sempre più come punto di riferimento per gli appassionati di automodelli radiocomandati, consolidando la sua reputazione tra tifosi, tecnici e organizzatori.

L’augurio è che eventi come il Trofeo Gimar possano continuare a crescere e a portare sempre maggiore visibilità a questa realtà sportiva d’eccellenza. Ad maiora!