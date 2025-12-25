Pomigliano d’Arco, bambino ferito da un colpo d’arma da fuoco la notte di Natale.

Un grave episodio di violenza ha segnato la notte di Natale a Pomigliano d’Arco, quando un bambino è rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco in piazza Mercato, trasportato d’urgenza all’ospedale pediatrico Santobono. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo si trovava in strada con la famiglia quando è stato colpito accidentalmente o da una pallottola vagante mentre era in corso una sparatoria. Le condizioni del bambino sono sotto osservazione e la comunità è scossa per quanto accaduto proprio nella notte di Natale.“Quanto è accaduto la scorsa notte è assolutamente inaccettabile e drammatico. Un bambino ferito da un colpo di arma da fuoco mentre era per strada con la sua famiglia. Un segnale inquietante di una deriva violenta e criminale che sta dilagando in tutta la provincia di Napoli. Mi chiedo se dopo questo episodio il sindaco di Pomigliano creda ancora che nella sua città la camorra non esiste. Ora forze dell’ordine e magistratura proseguano con indagini immediate e approfondite per risalire a chi ha sparato per assicurarlo alla giustizia. Non possiamo più tollerare la diffusione di armi nelle strade, soprattutto in mano a giovani e minorenni: chi maneggia armi e semina paura non può vivere libero nella nostra società. È assurdo che una cosa del genere accada proprio a Natale, quando le famiglie dovrebbero poter stare serene. È necessario rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e i presidi di sicurezza nelle strade, con controlli più incisivi, per proteggere i cittadini e prevenire che questi atti di violenza si ripetano”. Questo quanto dichiarato da Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra.