Auto tampona e fugge: caccia al responsabile a Mugnano del Cardinale

MUGNANO DEL CARDINALE (AV) – Un grave episodio di mancata assunzione di responsabilità si è verificato nella mattinata di mercoledì 24 dicembre intorno alle ore 9:40 in via Roma, nel pieno centro cittadino.

Una donna, mentre era regolarmente in transito con la propria auto, è stata tamponata da un veicolo parcheggiato davanti alla pensilina della fermata dell’autobus, nei pressi delle attività commerciali C’è Pizza per Te, Pane Cafone e Sabrina Parrucchiere.

Secondo la ricostruzione, l’auto è uscita improvvisamente dal parcheggio colpendo il veicolo della donna e, invece di fermarsi per prestare soccorso e procedere alla constatazione amichevole, si è data alla fuga, imboccando una traversa di via Valle.

Fortunatamente la conducente non ha riportato ferite, ma i danni al veicolo sono evidenti. I familiari stanno già procedendo alla raccolta delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona per individuare il responsabile.

È stato lanciato un appello pubblico: “se il conducente responsabile non si presenterà spontaneamente entro le prossime ore per procedere alla pratica di risarcimento tramite la propria assicurazione RCA, verrà formalmente sporta denuncia ai Carabinieri e si procederà per vie legali. Chiunque abbia visto l’accaduto, notato manovre sospette o abbia informazioni utili è invitato a farsi avanti per aiutare a ricostruire l’episodio e a identificare l’auto coinvolta”.

Un gesto di responsabilità, anche tardivo, può evitare conseguenze ben più gravi sul piano legale.