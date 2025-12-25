Miracolo di Natale a Sant’Anastasia, Claire la cagnolina che vagabondava sotto la pioggia trova una nuova casa, salvata grazie a Polizia Municipale e volontari

Una storia a lieto fine illumina il Natale di Sant’Anastasia. Claire, una cagnolina trovata sola e infreddolita a vagabondare sotto la pioggia la vigilia di Natale, è stata salvata grazie al tempestivo intervento della Polizia Municipale, guidata dal Comandante Chiara Esposito, e alla collaborazione con le guardie zoofile e i volontari impegnati nella tutela degli animali. Gli agenti si sono immediatamente attivati per rintracciare il proprietario, accertando che il cucciolo fosse dotato di microchip. Una volta contattato, il proprietario ha dichiarato di rinunciare all’animale, ma fortunatamente Claire non è finita in canile, vivrà in una baita nel Nord Italia, circondata da altri amici a quattro zampe, in un ambiente sicuro e amorevole.