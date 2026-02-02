Nuova viabilità a Sperone: sensi unici, divieti di sosta e limitazioni negli orari scolastici

Cambiano le regole della circolazione nel centro urbano di Sperone. A partire dal 2 febbraio 2026 entrerà in vigore la nuova organizzazione della viabilità cittadina, approvata con delibera di Giunta Comunale n. 72 del 14 novembre 2025 e attuata dal Comando di Polizia Municipale.

Il provvedimento nasce dall’esigenza di migliorare la sicurezza stradale, rendere più fluido il traffico e ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, in linea con le direttive del Codice della Strada e con i principi di mobilità sostenibile nei centri abitati.

Tra le principali novità figura l’istituzione di numerosi sensi unici di marcia. In via G. Di Vittorio, nel tratto compreso tra la Strada Provinciale Avella–Baiano e l’intersezione con via Dei Funari, il traffico sarà consentito in un’unica direzione. Senso unico anche in via Matteotti, sia verso Corso Umberto I sia verso via dell’Unità, e in via 1° Maggio in direzione della Provinciale Avella–Baiano. Analoghe modifiche interesseranno l’area di Largo Massaro e via delle Corti.

L’ordinanza prevede inoltre nuovi divieti di sosta, in particolare su via G. Di Vittorio, su via Matteotti e sulla traversa di via Matteotti, con l’obiettivo di migliorare la visibilità e la sicurezza nei tratti più trafficati.

Particolare attenzione è stata riservata alla tutela degli studenti: durante il periodo di attività scolastiche sarà infatti vietato l’accesso a via Verdi, in direzione via Dei Funari – Piano di Zona, dall’intersezione con via Lenin, nelle fasce orarie 7:45–9:00 e 15:30–16:30.

Previsto anche il posizionamento di dissuasori parapedonali su Corso Umberto I, nel tratto compreso tra i civici 26 e 32, per garantire maggiore sicurezza ai pedoni.

Con l’entrata in vigore del nuovo assetto viario decadono tutte le precedenti disposizioni incompatibili. Le violazioni saranno sanzionate ai sensi dell’articolo 7 del Codice della Strada.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a prestare attenzione alla nuova segnaletica e a collaborare per una circolazione più ordinata e sicura.