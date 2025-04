“Open Day Gratuiti in Campania: Lotta alla Dermatite Atopica con Consulto Dermatologico”

Se soffri di dermatite atopica o sospetti di averne i sintomi, non perdere l’opportunità di partecipare agli Open Day gratuiti organizzati dalla campagna nazionale “Dalla Parte della Tua Pelle”! Torna anche quest’anno l’iniziativa per sensibilizzare sul tema della dermatite atopica, promossa dalla Sidemast, che offre consulti dermatologici gratuiti in tutta la Campania.

Ecco gli appuntamenti da segnare in agenda:

• 9 aprile Salerno: Azienda Ospedaliera San Giovanni e Ruggi d’Aragona – PO SMI dell’Olmo.

• 9 aprile Napoli: Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II.

• 9 aprile Avellino: AORN S. Giuseppe Moscati – PO A. Landolfi di Solofra.

A chi è rivolto? Quest’anno l’iniziativa si apre anche agli adolescenti a partire dai 12 anni, un’opportunità per tutta la famiglia. Inoltre, grazie al pre-screening online, è possibile prenotare in autonomia il consulto, rispondendo a un semplice questionario. Se i tuoi sintomi corrispondono alla dermatite atopica, riceverai un codice univoco per fissare l’appuntamento.

Cos’è la dermatite atopica? Una malattia che colpisce la pelle, causando secchezza, arrossamenti, prurito e irritazioni. Spesso sottodiagnosticata, è un disturbo che può influire profondamente sulla qualità della vita. Ad oggi, il 20-30% dei pazienti vive con forme moderate o gravi, ma fortunatamente ci sono nuove terapie che possono fare la differenza.

Non perdere tempo: prenota subito il tuo consulto e ricevi informazioni su come migliorare la tua salute della pelle. L’iniziativa è patrocinata dall’Associazione Nazionale Dermatite Atopica (Andea) e realizzata con il supporto di Sanofi-Regeneron e La Roche-Posay. Un’occasione imperdibile per affrontare la dermatite atopica con i migliori specialisti.