AVELLINO. Presentazione del libro “Padri della Patria. Il Risorgimento tra Storia e Cucina” in diretta streaming il 3 aprile

Il Comitato di Avellino dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano è lieto di annunciare la presentazione del libro “Padri della Patria. Il Risorgimento tra Storia e Cucina” a cura di Andrea De Simone, in programma domani 3 aprile dalle ore 19.00 in diretta streaming sugli account Facebook e YouTube del nostro Comitato.

Curato da Andrea De Simone con la collaborazione di Carmine Pinto, Agnese Portincasa, Luciano Pignataro, Alice De Matteo, Camilla Zucchi, Roberto Ibba e Carlo Scatozza, il volume ricostruisce le abitudini alimentari dei protagonisti del processo risorgimentale e le modalità di costruzione del mito culinario italiano. La difficoltà di Mazzini nel riprodurre le ricette genovesi a Londra e l’aspirazione all’autoproduzione alimentare della tenuta di Garibaldi a Caprera sono alcuni dei temi trattati dal volume Padri della Patria, arricchito da una riflessione sulla figura di Vittorio Emanuele II quale «Re buongustaio» e di quella del conte Camillo Benso di Cavour come pioniere del settore agroalimentare in Europa. Parteciperanno alla discussione Alice De Matteo, che ha conseguito il dottorato in Studi Letterari, Linguistici e Storici presso l’Università degli Studi di Salerno e autrice di alcuni saggi di quest’opera, e Giovanni Valletta, nostro socio, docente nella Scuola Secondaria e studioso della figura di Ferdinando Palasciano.