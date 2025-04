“Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo: il mondo si illumina di blu per abbattere le barriere”

Oggi il mondo si tinge di blu per la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo. Un evento globale, istituito dall’ONU nel 2007, che vuole accendere i riflettori sui diritti delle persone autistiche e sulla necessità di una società più inclusiva. Monumenti iconici come il Colosseo, la Mole Antonelliana e Palazzo Madama si illuminano per l’occasione, mentre in tutto il pianeta si moltiplicano iniziative e campagne di sensibilizzazione.

L’autismo colpisce circa 1 persona su 100, ma ogni caso è diverso. Alcuni hanno bisogno di più supporto, altri conducono una vita autonoma. Diagnosi precoce, istruzione adeguata e opportunità lavorative sono la chiave per un futuro senza barriere. Eppure, pregiudizi e mancanza di risorse continuano a ostacolare il percorso di tante famiglie.

Bruxelles e l’OMS rilanciano: più investimenti, più inclusione. Dalle scuole alle aziende, serve un cambio di passo concreto. In Italia, associazioni e istituzioni si mobilitano: eventi, incontri, flash mob e la campagna “Light It Up Blue” per illuminare di speranza il Paese.

Non è solo una giornata simbolica. È un messaggio forte: l’autismo non è un mondo a parte, ma una parte del mondo. L’obiettivo è chiaro: abbattere barriere, creare opportunità, dare voce a chi per troppo tempo è rimasto inascoltato.