Simone Rozza: “Quadrelle volta pagina”, via libera al nuovo PUC dopo 30 anni

Dopo oltre trent’anni di attesa, Quadrelle compie un passo destinato a segnare una svolta nella storia amministrativa del paese: con la deliberazione n. 5 del 5 febbraio 2026 il Consiglio comunale ha approvato in via definitiva il nuovo Piano Urbanistico Comunale, dotando il territorio di uno strumento moderno e strutturale, pensato per governare lo sviluppo, tutelare il paesaggio e migliorare la qualità della vita.

L’approvazione del PUC chiude una lunga fase di incertezza pianificatoria e inaugura una stagione fondata su regole chiare, programmazione e responsabilità istituzionale. Il Piano rappresenta la cornice strategica che orienterà le trasformazioni urbane, definendo priorità, limiti e opportunità per cittadini, imprese e professionisti.

Il sindaco Simone Rozza, commentando l’approvazione, ha sottolineato il significato politico e generazionale del provvedimento:

«Le comunità crescono quando hanno il coraggio di guardare oltre l’immediato. Questo Piano non è soltanto uno strumento tecnico, ma una scelta di visione: significa assumersi la responsabilità di costruire oggi le condizioni del futuro».

Il primo cittadino ha poi evidenziato il valore collettivo del percorso intrapreso:

«Abbiamo voluto restituire ai cittadini certezze e prospettiva. Pianificare significa dare ordine allo sviluppo, garantire equità nelle opportunità e assicurare che nessuno resti ai margini del cambiamento».

Nel ragionamento del sindaco, il PUC rappresenta anche il superamento definitivo della logica emergenziale:

«Quando la politica rinuncia alla programmazione, prevale l’improvvisazione. Noi abbiamo scelto una strada diversa: quella della pianificazione, della trasparenza e della responsabilità».

Particolare attenzione è stata posta al tema della sostenibilità:

«Lo sviluppo non coincide con il consumo del territorio, ma con la capacità di rigenerarlo, valorizzarlo e proteggerlo. Modernizzare senza perdere identità: questa è la sfida che abbiamo deciso di affrontare».

Il sindaco ha infine rivolto un ringraziamento a quanti hanno contribuito alla definizione del Piano:

«Desidero ringraziare tutti coloro che hanno lavorato a questo importante progetto, in particolare il professor Pasquale Miano e la sua équipe, l’ingegner Acierno, responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, i consiglieri comunali, i dipendenti dell’ente e tutti coloro che hanno partecipato ai momenti di confronto durante la stesura del Piano».

Il Piano, elaborato dal professor Pasquale Miano, docente di Architettura dell’Università Federico II di Napoli, è frutto di un lavoro tecnico e istituzionale condiviso che ha coinvolto amministratori, uffici comunali e momenti di confronto con il territorio.

Con l’approvazione definitiva del nuovo Piano Urbanistico Comunale, Quadrelle torna così a programmare il proprio sviluppo con strumenti adeguati e con una prospettiva più chiara, aprendo una nuova fase amministrativa fondata su visione strategica, metodo e fiducia nelle istituzioni.