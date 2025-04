Elezioni Comunali 2025 in Campania: i comuni al voto in provincia di Avellino e Napoli

Si avvicina il momento delle Elezioni Comunali 2025 in Campania. In provincia di Avellino saranno tre i comuni chiamati al voto: Chiusano San Domenico, Rotondi e Senerchia. Complessivamente saranno 7118 i cittadini che si recheranno alle urne: 2664 a Chiusano San Domenico, 3299 a Rotondi e 1155 a Senerchia.

Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 25 maggio, dalle 7:00 alle 23:00, e lunedì 26 maggio, dalle 7:00 alle 15:00. In caso di necessità, l’eventuale ballottaggio si terrà nei giorni 8 e 9 giugno, in concomitanza con i 5 referendum popolari abrogativi riguardanti i temi della disciplina del lavoro e della cittadinanza.

Anche in provincia di Napoli si voterà in cinque comuni: Casavatore, Giugliano in Campania, Marigliano, Nola e Volla. Qui saranno 191.367 i cittadini chiamati alle urne: 15.620 a Casavatore, 100.568 a Giugliano in Campania (il comune più popoloso tra quelli al voto), 25.337 a Marigliano, 29.014 a Nola e 20.828 a Volla.

Un appuntamento importante che coinvolgerà migliaia di elettori, chiamati a scegliere i futuri sindaci e consiglieri comunali che guideranno i propri territori per i prossimi cinque anni.

L’attenzione è alta anche alla luce delle particolari dinamiche politiche che stanno caratterizzando alcune realtà locali, come il caso eclatante di Senerchia, dove la presentazione di numerose liste “farlocche” ha già sollevato polemiche.

Si prevede, dunque, una tornata elettorale intensa e significativa, in un contesto di forte partecipazione popolare e attenzione ai temi del lavoro e dei diritti civili.