Nola, coniugi morti sulla A16: indagini per omicidio stradale

C’è un indagato dopo l’incidente avvenuto sabato sera nei pressi di Nola, lungo la A16 in direzione Napoli–Canosa. A perdere la vita sono stati i coniugi Antonio Cianciullo, 65 anni, e Teresa Di Lanno, 61 anni, originari di Marano ma residenti da tempo a Sorrento.

La coppia viaggiava a bordo della loro Mercedes Classe A quando, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe stata tamponata da un’altra vettura, una Ford Fiesta.

Il conducente di quest’ultima auto è attualmente indagato per omicidio stradale, anche se le indagini sono ancora in corso e il condizionale resta d’obbligo. L’impatto, purtroppo, non ha lasciato scampo ai due coniugi, morti sul colpo. Inutili si sono rivelati gli interventi dei sanitari del 118 e degli agenti della Polizia Stradale.

Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro e chiarire le responsabilità dell’incidente. Oggi, presso il tribunale di Nola, è previsto il conferimento degli incarichi per i consulenti tecnici che seguiranno le indagini.