Gigacon debutta a Caserta: sul palco Giorgio Vanni e Cristina D’Avena

Cresce l’attesa per la prima edizione del Gigacon a Caserta, la nuova fiera dedicata alla cultura pop, al fumetto, al gioco e all’intrattenimento. L’evento si terrà sabato 7 e domenica 8 febbraio presso il polo fieristico A1 Expò di San Marco Evangelista e offrirà agli appassionati di tutte le età l’occasione di vivere i propri interessi all’interno di ampi spazi espositivi allestiti per l’occasione.

Numerose le aree interattive previste, a partire da quella dedicata al mondo dei videogiochi: oltre 100 cabinati arcade originali e più di 100 console retrò degli anni Ottanta e Novanta saranno disponibili in modalità free play, accanto a postazioni di ultima generazione per console e PC. L’obiettivo è quello di rendere il Gigacon un punto di riferimento per gli appassionati del settore sul territorio.

Grande attenzione anche alle attività per i più piccoli: genitori e figli potranno divertirsi insieme nell’area dedicata ai mattoncini, tra grandi costruzioni monumentali e numerosi tavoli destinati ai laboratori per tutta la famiglia.

Spazio alla creatività con l’Artist Alley, che ospiterà oltre 40 fumettisti provenienti da alcune delle più importanti case editrici, impegnati a disegnare dal vivo e a incontrare il pubblico.

Cuore pulsante della manifestazione sarà la Crossover Plaza, un’arena in cui le performance di wrestling si alterneranno alle attività dedicate ai cosplayer, dando vita a momenti di intrattenimento che uniscono spettacolo, gioco e costume.

Gli ospiti del Gigacon di Caserta

Ricco il programma degli ospiti, molti dei quali per la prima volta a Caserta.

Sabato 7 febbraio saranno presenti Flavio Aquilone, voce italiana di Draco Malfoy nella saga di Harry Potter, Yotobi, tra le figure più iconiche del web italiano, e Giorgio Vanni, protagonista di un live dedicato alle sigle più amate, da Pokémon a Dragon Ball e One Piece.

Domenica 8 febbraio il pubblico potrà incontrare, tra gli altri, Emanuela Pacotto e Renato Novara (voci rispettivamente di Bulma in Dragon Ball e Rufy in One Piece), Anna Mazzamauro, che ripercorrer