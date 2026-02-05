Agropoli, auto precipita: morto un anziano, gravemente ferita la moglie

Un uomo di 84 anni è morto e una donna è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle 11:30, ad Agropoli. Per cause ancora in corso di accertamento, l’auto su cui viaggiavano è uscita di strada mentre percorreva via Giovan Battista Vico, precipitando sulla via sottostante e schiantandosi contro una vettura parcheggiata.

L’impatto è stato fatale per il conducente, originario di Montecorice, deceduto sul colpo. La moglie, che si trovava al suo fianco, è stata soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale, dove attualmente è ricoverata in gravi condizioni.

Le operazioni di soccorso sono state particolarmente complesse: è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli per estrarre i due occupanti dalle lamiere del veicolo e affidarli alle cure del personale sanitario del 118. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire le cause della perdita di controllo del mezzo.