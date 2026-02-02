Mugnano del Cardinale – Ritorna il Carnevale

Il Forum Giovani di Mugnano del Cardinale organizza il ritorno del Carnevale nel paese, con due giorni di festeggiamenti e divertimento.

Domenica 15 febbraio, alle ore 14.30, partirà la sfilata di carnevale da via Nazionale (altezza American bar) per giungere in piazza Umberto I, mentre martedì 17 febbraio, alle stesse ore, la sfilata partirà dalla zona cimitero fino a piazza Cardinale. Il tema del carro è top secret, ma una cosa è certa: la popolazione è invitata a partecipare e a vivere il Carnevale in compagnia!

Il Carnevale di Mugnano del Cardinale è un evento tradizionale che torna a far sorridere i cittadini e i visitatori. (L.C.)