Sant’Anastasia, nuovi interventi di arredo urbano: riqualificate le panchine in Piazza 4 Novembre e Piazza Arco

Prosegue l’azione dell’Amministrazione comunale di Sant’Anastasia, guidata dal sindaco Carmine Esposito, orientata alla cura, al decoro e alla valorizzazione degli spazi pubblici cittadini. Nei giorni scorsi è stato avviato un intervento di arredo urbano che ha interessato le panchine presenti in Piazza 4 Novembre e in Piazza Arco, due luoghi di aggregazione quotidianamente frequentati da residenti e visitatori.

Le vecchie sedute in legno, ormai deteriorate dall’usura del tempo e dagli agenti atmosferici, sono state rimosse e sostituite con nuove panchine più resistenti e funzionali, pensate per garantire maggiore durabilità e un migliore impatto estetico. L’operazione rientra in una più ampia strategia di riqualificazione degli spazi urbani, volta a rendere le piazze più ordinate, accoglienti e fruibili da cittadini di tutte le età.

L’Amministrazione comunale rinnova l’invito alla cittadinanza a prendersi cura dei beni pubblici, affinché gli interventi realizzati possano essere preservati nel tempo e continuare a rappresentare un valore condiviso per l’intera comunità.