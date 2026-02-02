La nostra Irpinia, un bene da proteggere: il “Guido Dorso” e ARPAC Campania insieme per il futuro

Avellino 2 febbraio. Si è conclusa con entusiasmo la giornata di formazione dedicata agli studenti dell’Istituto Professionale “Guido Dorso”, protagonisti di un incontro d’eccezione con gli esperti di ARPAC Campania.

L’iniziativa, intitolata “La nostra amata terra Irpinia – proteggiamola”, fa parte del progetto nazionale “Generazione Eco – Agenda 2030 per la scuola”, un percorso che porta l’educazione ambientale direttamente sul campo.

L’aula magna della scuola si è trasformata in un vero polo scientifico. Guidati da Domenico Santaniello e Ciriaco Lanzillo di Arpac, insieme alla prof.ssa Elisa Cipolletta e al geologo Alfredo Trociolla, gli studenti non hanno assistito a una semplice lezione teorica: hanno potuto conoscere i macchinari e i sensori utilizzati per il monitoraggio di aria, acqua e suolo.

Questo incontro rappresenta il cuore pulsante dei percorsi PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento). Conoscere da vicino una realtà come ARPAC ha permesso ai ragazzi di visualizzare sbocchi professionali concreti, comprendendo quanto la gestione dei dati ambientali sia oggi una competenza richiestissima e vitale per le decisioni pubbliche e la tutela della salute.

Ma l’obiettivo più profondo è stato quello della Cittadinanza Attiva. “Anche le nostre piccole azioni quotidiane fanno la differenza”, è stato il messaggio centrale. Attraverso il dialogo sulla legalità ambientale e la responsabilità civica, gli studenti hanno compreso che la difesa del territorio non spetta solo agli enti tecnici, ma è un dovere condiviso.

L’iniziativa, inserita nella rete ministeriale Green Community, ribadisce come la sinergia tra istituzioni e scuola sia l’unica strada per formare una generazione capace di agire localmente con una visione globale.

Complimenti a tutti i partecipanti per la passione e l’impegno dimostrato!