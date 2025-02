Mugnano del Cardinale. Fulvio Litto: “La Sanità è una Priorità, Serve Maggiore Supporto e Risorse”

Fulvio Litto, assessore del Comune di Mugnano del Cardinale e infermiere del pronto soccorso presso l’Ospedale Moscati di Avellino, è stato uno dei protagonisti del convegno “Voce alla Sanità”, tenutosi sabato scorso e organizzato dal Laboratorio Culturale. Durante l’incontro, Litto ha condiviso la sua esperienza personale nel settore sanitario, mettendo in luce le sfide quotidiane che i professionisti della salute affrontano, specialmente in un contesto come quello del pronto soccorso.

Con un intervento appassionato, Litto ha sottolineato l’importanza di una sanità pubblica forte e ben finanziata, capace di rispondere tempestivamente alle esigenze della popolazione. “La sanità è un bene fondamentale che va protetto e potenziato”, ha dichiarato Litto, evidenziando come il lavoro degli operatori sanitari sia cruciale ma spesso sottovalutato, a causa della carenza di risorse e di una struttura che fatica a sostenere l’enorme richiesta di assistenza.

Il convegno ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra professionisti del settore, esperti e cittadini, per discutere delle problematiche legate alla sanità e delle soluzioni da adottare per migliorarne l’efficacia. Litto ha, infatti, ribadito che, nonostante le difficoltà, è fondamentale investire in formazione, aggiornamenti continui e risorse adeguate per garantire servizi di qualità alla comunità.

Inoltre, l’assessore ha voluto evidenziare la necessità di un coordinamento più stretto tra le diverse istituzioni e gli enti locali, per migliorare l’efficienza del sistema sanitario e per rendere il lavoro degli operatori più supportato e valorizzato.

Il convegno “Voce alla Sanità” si è concluso con un appello a tutti gli attori coinvolti nel settore a lavorare insieme per garantire un futuro migliore alla sanità pubblica, con maggiore attenzione alle esigenze di chi ogni giorno si trova in prima linea a tutelare la salute dei cittadini.