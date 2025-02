Incidente a Quadrelle: un’Audi si ribalta dopo l’impatto con un’auto in sosta

Quadrelle (AV) – Momenti di paura questa mattina intorno alle 10 in via Cardinale, nel comune di Quadrelle, dove si è sfiorata una tragedia. Un’Audi, per cause ancora in corso di accertamento, ha impattato contro un’auto in sosta e si è ribaltata.

Fortunatamente, la conducente del veicolo coinvolto ha riportato solo qualche escoriazione, evitando conseguenze più gravi. La ragazza è stata immediatamente soccorsa da alcune persone accorse sul posto, che l’hanno aiutata a uscire dall’abitacolo. Nonostante lo spavento, la giovane era in buone condizioni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Baiano, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, che hanno assistito alla scena con apprensione.

Resta da chiarire cosa abbia causato la perdita di controllo del veicolo, ma il tempestivo intervento dei presenti e l’assenza di ferite gravi per la conducente hanno evitato il peggio.