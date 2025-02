Forino (Av): Il favolista Giuseppe Del Giudice inaugura la grande stagione del Circolo LaAV Forino . L’ appuntamento è per Sabato 8 Febbraio

Partenza col botto per il Circolo LaAV Forino , letture ad Alta Voce che inizia la sua stagione di eventi con un ospite davvero eccezionale ovvero il FAVOLISTA Dottor Giuseppe Del Giudice che sarà nella cittadina dei Sette Colli Sabato 8 Febbraio alle ore 17.30 presso il Salone della Chiesa di San Biagio , dove insieme ai Volontari del Circolo LaAV Forino leggerà gli episodi di ” Favole Della Domenica” . Soddisfazione per la Presidente del Circolo LaAV Forino dottoressa Rosalia Spolverino che non nasconde la propria emozione , nonché la soddisfazione per una campagna associativa molto prolifica sotto il numero delle persone che hanno sottoscritto la tessera a questa nuova realtà forinese. Continuando vien ben a dire , ma chi è Giuseppe Del Giudice?

Avvocato, già sindaco di Nusco ed esponente politico, il romanziere irpino ben conosciuto nell’ ambito di sua competenza conta una miriade di riconoscimenti nazionali ed internazionali, per l’originalità delle sue fiabe. Per dirne una, ad esempio con “La volpe chiacchierina” ed “Il ponte delle lumache”, l’autore ha avvicinato alla lettura tanti bambini, grazie anche ai numerosi incontri nelle scuole. Una passione nata per caso, aspettando Alice, la sua bimba di 3 anni, ed incoraggiato dalla giovane moglie che, di nascosto, ha iscritto i suoi lavori a vari concorsi nazionali. Inaspettatamente, il giovane avvocato ne vince diversi e consolida la sua passione per la scrittura. Oltre ad essere originali, le sue fiabe hanno una caratteristica particolare, il racconto dell’Irpinia che ispira le sue favole. In Irpinia Del Giudice ha vissuto un’infanzia felice, tra i colori ed i profumi della natura e della tradizione di una provincia feconda dal punto di vista emozionale “e si trasforma in musa in quanti scelgono di raccontare la bellezza nelle sue diverse forme” come da sempre asserisce . La scrittura delle fiabe è sempre presente nella vita dell’autore. Lo fu anche durante la pandemia da COVID, quando, sui canali social, ha pubblicato alcune favole in pillole, riunite in un libro. La scrittura favolistica fa parte di questo grande autore ed” è pensata come un dono rivolto a tutti i bambini, non solo ad Alice” così dice lo stesso .

“È importante stimolare i più piccoli a cimentarsi nelle arti espressive, ad alimentare la creatività, di cui spesso i loro genitori, ma anche gli stessi bambini, non hanno consapevolezza» . Concludiamo con queste bellissime parole di Del Giudice ricordando l’ importantissimo appuntamento di Sabato ringraziandolo per la sua onorata visita nella nostra cittadina . Daniele Biondi