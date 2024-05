Integratore alimentare, “contaminazione”: stop ad un lotto che regola la funzionalità digestiva. Richiamato dalle farmacie per una potenziale contaminazione della soluzione

“Stop” a un lotto di un integratore alimentare, a tutela della salute pubblica. Lo ha disposto la stessa ditta ARISTEIA FARMACEUTICI, a scopo cautelativo, per un problema riscontrato durante un controllo interno di una soluzione utile nei casi di irregolare funzionalità digestiva. Nel dettaglio si tratta del medicinale “SPASMICOL GOCCE 50 ML”, lotto n. 24A842 con scadenza 05/2027, a marchio ARISTEIA FARMACEUTICI. E ancora, per completezza di informazione, si rimarca come l’integratore richiamato è quello prodotto dall’azienda ARISTEIA FARMACEUTICI con sede a Piazza Armerina, in provincia di Enna, alla Via Giosuè Carducci, 21. Questo farmaco a base di camomilla, passiflora, finocchio e carvi utile nei casi di irregolare funzionalità digestiva e difficile motilità gastrointestinale e per favorire efficacemente l’eliminazione dei gas. La camomilla e il finocchio contribuiscono al rilassamento e al benessere mentale. La camomilla svolge, nel sistema digerente, un’azione emolliente e lenitiva. La beta galattosidasi (lattasi) migliora la digestione del lattosio nei soggetti che lo maldigeriscono. Il provvedimento del ritiro del lotto dell’integratore sopra specificato, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stato adottato dopo avere riscontrato da parte della ditta la contaminazione della soluzione. ARISTEIA FARMACEUTICI raccomanda i clienti di non utilizzare il prodotto con il lotto segnalato e se possibile renderlo al venditore.