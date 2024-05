Avella: Via Madonna delle Grazie invasa da auto in Sosta Vietata

Via Madonna delle Grazie, nel cuore del centro storico di Avella, è diventata teatro di un crescente problema di traffico causato dalle auto in sosta vietata. La segnalazione, giunta da numerosi utenti della strada, evidenzia i disagi che i veicoli parcheggiati illegalmente creano per chi transita in questa stretta via del paese.

La situazione è particolarmente critica per i mezzi di soccorso che, in più occasioni, hanno incontrato serie difficoltà nel percorrere la strada a causa delle auto parcheggiate in divieto di sosta. La carreggiata, già di per sé relativamente stretta, diventa quasi impraticabile quando gli automobilisti non rispettano la segnaletica stradale, mettendo a rischio la tempestività degli interventi di emergenza.

La richiesta è di aumentare i controlli e di far rispettare rigorosamente la segnaletica, al fine di garantire una circolazione sicura e fluida per tutti. “Non è solo una questione di disagio, ma di sicurezza per tutti noi”, afferma un abitante della zona.

La situazione di via Madonna delle Grazie rappresenta un caso emblematico di come il mancato rispetto delle regole di parcheggio possa avere conseguenze serie sulla vita quotidiana dei cittadini e sull’efficienza dei servizi di emergenza. Il rispetto della segnaletica stradale non è solo un obbligo legale, ma un dovere civico che contribuisce al benessere e alla sicurezza di tutta la comunità.