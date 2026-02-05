Meteo Campania: piogge e vento, calano le temperature venerdì 6 febbraio

La giornata di venerdì 6 febbraio in Campania sarà caratterizzata da tempo instabile, con nubi sparse e schiarite alternate a precipitazioni di media intensità su gran parte del territorio regionale. Le temperature saranno in calo in tutte e cinque le province. Valori massimi attorno ai 17 gradi a Napoli e 16 gradi a Caserta. I venti soffieranno soprattutto nelle aree interne, con punte fino a 16 nodi in Irpinia e 18 nodi nel Beneventano.

A Napoli, le temperature percepite oscilleranno tra una minima di 14 e una massima di 17 gradi. Mare molto mosso e venti fino a 17 nodi.

Situazione simile a Salerno, dove la giornata sarà segnata da rovesci di lieve intensità fin dal mattino, in attenuazione nel corso della serata con nubi sparse e schiarite. Le temperature percepite varieranno tra 13 e 17 gradi, con mare mosso e venti fino a 16 nodi.

Tempo instabile anche a Caserta, con maltempo e deboli rovesci al mattino e un miglioramento nel pomeriggio, quando sono attese schiarite. Le temperature percepite si manterranno tra 12 e 16 gradi, con venti intorno ai 14 nodi.

A Benevento sono previste piogge moderate in mattinata, seguite da nubi sparse e ampie schiarite a partire dal pomeriggio. Le temperature percepite oscilleranno tra 10 e 16 gradi, con venti fino a 18 nodi.

Infine, ad Avellino la giornata sarà caratterizzata da cielo nuvoloso e rovesci intermittenti al mattino, con miglioramento in serata. Le temperature percepite varieranno tra 10 e 14 gradi, mentre i venti soffieranno fino a 16 nodi.