Forino (Av): Il Messaggio di Auguri del Sindaco Olivieri alla Cittadinanza

Buon Natale Forino. Il Natale è un tempo speciale, che ci invita a rallentare, a guardarci dentro e a riscoprire il valore delle relazioni, della famiglia e della comunità.

In questo periodo dell’anno il mio pensiero va a tutti voi: a chi vive il Natale con gioia, ma anche a chi attraversa momenti difficili e di preoccupazione. A ciascuno voglio far arrivare un messaggio di vicinanza e di speranza.

Che questo Natale possa portare un po’ di pace nei cuori, luce nelle case e fiducia nel futuro.

A nome mio personale e dell’Amministrazione comunale, auguro a tutti voi un Natale sereno, ricco di affetto e serenità. Augurissimi di vero cuore

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale