Baiano – È tutto pronto per il Premio BiNews 2025 – Le Eccellenze dell’Anno, che tornerà con la sua 12ª edizione sabato 27 dicembre 2025, a partire dalle ore 20.30, nella cornice del Teatro Colosseo di Baiano.

L’evento, ormai punto di riferimento nel panorama culturale e sociale del Mandamento Baianese e dell’Irpinia, nasce per valorizzare persone, istituzioni e realtà associative che, nel corso dell’anno, si sono distinte per professionalità, talento, servizio alla comunità e capacità di incidere positivamente sul territorio.

Anche quest’anno il Premio BiNews porterà sul palco storie diverse ma unite da un filo comune: merito, dedizione e passione, tra musica, cultura, sport, legalità, volontariato e impegno civile.

I premiati del Premio BiNews 2025

Luca D’Arbenzio (alaska) – Premio BiNews 2025

Riconoscimento assegnato per la qualità e la continuità dell’attività musicale svolta nel 2025 e per la pubblicazione dell’EP “La logica di un incontro”, progetto intenso e autobiografico che racconta l’identità contemporanea con scrittura autentica e un sound essenziale ma evocativo.

Comitato Festa Sant’Elia Profeta di Sperone

Premiato per l’impegno costante nella valorizzazione della festa patronale, cresciuta negli anni per organizzazione e partecipazione. Un esempio di comunità che unisce fede, tradizione, volontariato e coesione sociale.

Dario Cuomo – Premio BiNews 2025

Riconoscimento per un percorso artistico originale e multidisciplinare, capace di attraversare poesia, teatro, cinema e musica con una cifra personale e identitaria. Una delle voci più interessanti della nuova scena campana.

Prof. Luca Tulino – Premio BiNews 2025

Premiato per la carriera di alto profilo nel mondo delle Scienze Motorie e Sportive: docente, preparatore atletico, allenatore UEFA B e match analyst, punto di riferimento per competenza, rigore metodologico e valore educativo dello sport.

Guardia di Finanza – Comando Provinciale di Avellino (Col. Leonardo Erre)

Premio assegnato per l’altissimo impegno nella tutela della legalità economico-finanziaria e nella difesa dei cittadini, con un’azione costante nel contrasto alle frodi e alle violazioni economiche a protezione del tessuto produttivo locale.

Dott. Matteo Vasta – Premio BiNews 2025

Riconoscimento per una vita dedicata alla medicina con competenza e innovazione. Un percorso professionale di grande rilievo, tra ruoli di responsabilità e contributi importanti nel campo della chirurgia toracica e delle tecniche diagnostiche avanzate.

Angelo Di Gennaro – Premio BiNews 2025

Premiato per il contributo alla cultura e allo spettacolo attraverso una comicità autentica e intelligente, profondamente legata alla tradizione napoletana, capace di raccontare la quotidianità con ironia, verità e riflessione.

Protezione Civile di Baiano (Coordinatore Stefano Napolitano) – Impegno Civico

Riconoscimento al Gruppo Comunale Volontari per la dedizione e la professionalità dimostrate nella tutela del territorio, nella prevenzione e nella gestione delle emergenze. Un esempio concreto di cittadinanza attiva e servizio alla comunità.

Polizia Penitenziaria – Distaccamento Cinofili Antidroga di Avellino

Premiato per l’attività determinante svolta negli istituti penitenziari e nel supporto operativo alle forze di polizia, grazie alla specializzazione e all’efficacia dell’unità uomo–cane nel contrasto alle sostanze stupefacenti.

Gaetano Masucci – Premio BiNews 2025

Riconoscimento per una carriera sportiva costruita con classe, umiltà e sacrificio. Un simbolo di professionalità e valori, capace di rappresentare con orgoglio le proprie radici di Baiano e Quadrelle.

Sonia Luciano – Premio BiNews 2025

Premiata per il talento e la crescita professionale nel mondo della pasticceria e della cucina, per i risultati ottenuti nelle competizioni nazionali e per il contributo al progetto MousseArt, riconosciuto a livello internazionale.

La serata del 27 dicembre si annuncia ricca di emozioni e contenuti, con il Teatro Colosseo pronto ad accogliere pubblico, istituzioni, associazioni e protagonisti del territorio per un unico grande obiettivo: celebrare le eccellenze che ogni giorno rendono migliore la nostra comunità. INGRESSO LIBERO