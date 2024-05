Forino (Av): Gruppo di Opposizione ” Forino Polis” . Questa Amministrazione sta peccando di trasparenza su alcuni cantieri pubblici

Il Gruppo di Opposizione “Forino Polis” va a piede duro contro l’Amministrazione Comunale chiedendo trasparenza su alcuni cantieri e opere pubbliche aperte sul territorio forinese. Ecco la nota integrale.

Riceviamo e Pubblichiamo.

“È inaccettabile che nel nostro Comune si effettuino lavori su una struttura pubblica, come il campetto di calcetto Playground Casaldamato in Via San Pietro, senza fornire alcuna informazione ai cittadini.

Dove sono i cartelli obbligatori che indicano il progetto, le risorse economiche impegnate, la ditta esecutrice, il progettista e il direttore dei lavori?

Questa mancanza di trasparenza ci lascia perplessi. – Chi sta eseguendo questi lavori? Con quali fondi? E, soprattutto, perché non viene rispettato il dovere di informare la comunità?

Chiediamo all’Amministrazione Comunale di fornire immediatamente spiegazioni dettagliate e di rendere pubblici tutti i dati relativi a questi interventi. La trasparenza è un diritto di tutti i cittadini e non un’opzione facoltativa.”