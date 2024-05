GROTTAMINARDA. CORSO UNIVERSITARIO INFERMIERISTICA: CON LA RISPOSTA AD UN’INTERROGAZIONE CONSILIARE IL SINDACO AFFERMA: “NON RIAPRIAMO UN CASO DOPO LE RASSICURAZIONI DEL RETTORE”

In merito all’interrogazione consiliare presentata verbalmente nel Consiglio Comunale del 27/05/2024 dal Consigliere di minoranza Vincenzo Barrasso in qualità di Capogruppo di Opposizione del Gruppo Consiliare “Per Grottaminarda 2027” il Sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, rappresenta quanto segue:

“Il Corso di laurea in scienze infermieristiche non sarà spostato da Grottaminarda”, con queste parole il Rettore della Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli “, Prof. Gianfranco Nicoletti, rassicurava i Consiglieri Comunali Antonio Vitale – delegato alla Sanità ed ai rapporti con le Istituzioni universitarie del Comune di Grottaminarda e Franca Iacoviello – Capogruppo di Maggioranza – alla presenza del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Onorevole Giuseppina Castiello. Lo stesso Rettore autorizzava il Consigliere Vitale a divulgare la notizia di una risoluzione positiva diretta a far permanere il corso di Laurea a Grottaminarda dopo giorni convulsi di presunte dichiarazioni e proteste che avevano coinvolto la Deputazione Regionale, Onorevoli di tutti i partiti e lo stesso Governatore Vincenzo De Luca per fronteggiare il paventato rischio di chiusura. Le

rassicurazioni verbali pronunciate da due massime Autorità hanno rappresentato una pietra miliare per la questione inerente il corso di laurea in Scienze infermieristiche dell’Università “Vanvitelli” a Grottaminarda. Si fa presente che le conferme del mantenimento del detto corso di Laurea sono arrivate anche nei giorni successivi dagli ambienti universitari della Vanvitelli e sono state corroborate dalle dichiarazioni del Direttore Generale dell’Asl, dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante alla presentazione del libro “Il Sapore dell’Ingiustizia ” del Procuratore della Repubblica Antonio Rosario Luigi Guerriero.

Pertanto abbiamo ritenuto che lo stesso Consiglio Comunale monotematico preannunciato fosse ormai superato, forti delle sincere rassicurazioni del Rettore, al fine di evitare strumentalizzazioni politiche. Inoltre, ribadiamo che tutte le forze politiche e non, scese in campo, si sono schierate unanimemente a favore di una concertazione positiva tra gli Enti interessati per favorire la permanenza dei corsi universitari decentrati a Grottaminarda, visto che logisticamente e strategicamente sono utili, necessari e indispensabili per il rilancio delle aree interne. Consci di quanto rappresentato dal Rettore Gianfranco Nicoletti, della vicinanza dimostrata alle nostre Comunità, della competenza, serietà e professionalità con la quale ha affrontato la questione, incontrando prima il Sindaco di Grottaminarda e il Direttore

Generale dell’ASL di Avellino, e interloquendo poi con i Consiglieri Comunali Antonio Vitale e Franca Iacoviello, riteniamo infondate e ingiustificate le preoccupazioni espresse nell’Interrogazione Consiliare del Capogruppo di Opposizione del Gruppo “Per Grottaminarda 2027” Avv. Vincenzo Barrasso che ha messo in discussione la attendibilità e la veridicità delle dichiarazioni e rassicurazioni rese, ritenendo che il “percorso conservi ancora margini di complessità”, lasciando intendere una possibile risoluzione negativa della questione.

Tale interrogazione rischia pertanto di riaprire una ferita mediatica pericolosa che riteniamo di dover chiudere velocemente esprimendo la nostra piena fiducia in quanto comunicato dalle massime Autorità universitarie e governative”.