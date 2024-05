“Castrum Fest – Hortus Edition”: Un Weekend di Enogastronomia, Cultura e Musica a Sirignano

Il Forum dei Giovani di Sirignano, con il patrocinio del Comune di Sirignano, della Comunità Montana e del Parco Regionale del Partenio, presenta il “Castrum Fest – Hortus Edition”. Questo evento, dedicato alla promozione enogastronomica, culturale, sociale, ambientale e musicale, si terrà quest’anno nei pressi della Villetta Comunale, dal 1 al 2 giugno.

La scelta del nome “Hortus Edition” richiama il termine latino “hortus”, che significa orto, parco o villa, e rappresenta perfettamente l’atmosfera accogliente e verdeggiante del luogo dell’evento.

Programma del Castrum Fest

Sabato 1 Giugno L’evento inizia alle ore 20.00 con l’apertura degli stand gastronomici, dove i visitatori potranno gustare una varietà di prodotti tipici locali. Tra le delizie proposte ci saranno le bruschette con caciocavallo irpino, il cuzzutiello con polpette, arrosticini, salumi e formaggi. A partire dalle ore 22.00, la serata prenderà vita con “The Memories 90s”, uno show spettacolare che riporterà il pubblico negli anni ’90 con DJ, vocalist, ballerine, mascotte, effetti speciali e scenografie mozzafiato.

Domenica 2 Giugno Gli stand gastronomici riapriranno alle ore 12.00 per il pranzo, offrendo ancora una volta la possibilità di assaporare le specialità locali. La giornata sarà allietata da animazione e musica live fino a tarda sera. Il momento clou sarà l’esibizione di Luca Sepe, cantautore e parodista napoletano, che porterà la sua energia e il suo talento sul palco, promettendo uno spettacolo indimenticabile.

Programma Dettagliato

Sabato 1 Giugno Inizio alle ore 20.00 Special Guest: “The Memories 90s” alle ore 22.00

Domenica 2 Giugno Inizio alle ore 12.00 Special Guest: Luca Sepe



Un Evento da Non Perdere

Il “Castrum Fest – Hortus Edition” è un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona cucina, della musica e della cultura. Un’opportunità per trascorrere un weekend all’insegna del divertimento e della scoperta delle tradizioni enogastronomiche locali, immersi nella bellezza naturale del Parco Regionale del Partenio. Non mancate a questa straordinaria celebrazione della comunità di Sirignano.